Как будто в Уганде: россиянин пожаловался на жизнь на оккупированном Донбассе, видео

В интернете обнародовали видео, в котором россиянин рассказывает о своих впечатлениях от визита в оккупированный Луганск.

Соответствующее видео опубликовано в Twitter.

Мужчина говорит, что решил побывать на местном "курорте" и жалуется, что в городе есть серьезные проблемы с транспортом. При этом он вспоминает свой визит в Уганду, сравнивая с ней Луганск.

В Луганске, как в Уганде) Нормульру мир он такой, чвк луганда!) pic.twitter.com/W8zzP7Dssr — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) September 10, 2019

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пользователей интернета взбудоражили свежие фото из оккупированного Донецка - на улицах практически нет людей, а сам город напоминает зону отчуждения.

Кроме того, жизнь в Донецке показали двумя меткими фото.

Также украинский блогер Дмитрий Потехин на примере ограбления в баре показал, как выжил в плену в оккупированном Донецке.