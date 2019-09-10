Как будто в Уганде: россиянин пожаловался на жизнь на оккупированном Донбассе, видео

В интернете обнародовали видео, в котором россиянин рассказывает о своих впечатлениях от визита в оккупированный Луганск.
Соответствующее видео опубликовано в Twitter.
Мужчина говорит, что решил побывать на местном "курорте" и жалуется, что в городе есть серьезные проблемы с транспортом. При этом он вспоминает свой визит в Уганду, сравнивая с ней Луганск.
В Луганске, как в Уганде) Нормульру мир он такой, чвк луганда!) pic.twitter.com/W8zzP7Dssr— 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) September 10, 2019
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пользователей интернета взбудоражили свежие фото из оккупированного Донецка - на улицах практически нет людей, а сам город напоминает зону отчуждения.
Кроме того, жизнь в Донецке показали двумя меткими фото.
Также украинский блогер Дмитрий Потехин на примере ограбления в баре показал, как выжил в плену в оккупированном Донецке.