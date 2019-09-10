Война на Донбассе: Трамп сделал важное заявление по переговорам

Соединенные Штаты Америки могут присоединиться к переговорам по ситуации в Украине только в том случае, если другие участники данных переговоров будут в этом заинтересованы.

Такое заявление сделал президента США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Вашингтоне 10 сентября.

Со слов Трампа, США могут стать одним из участников переговоров в Нормандском формате, в которых принимают участие Германия, Франция, Украина и Россия.

"Я считаю, что тот факт, что состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно произошло очень и очень позитивное событие", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в США заявили о начале расследования относительно возможного давления со стороны президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани на правительство Украины.