Боевая спецброня: в Украине проводят испытания новой одежды для танкистов

В Украине начали тестирование новых боевых костюмов для членов экипажей боевых машин.

Как сообщили в информационном агентстве Министерства обороны Украины АрміяInform, новые костюмы должны надежно защищать танкистов от огня.

"Специальный костюм изготовлен из арамидных тканей, иначе говоря, самопогашающихся. Эта ткань не плавится, имеет низкую теплопроводность и стабильный антистатик. Под воздействием высоких температур костюмы становятся плотными, образуя прочную поверхность, что обеспечивает термическую изоляцию кожи", - сообщили в ведомстве.

Новые костюмы будут иметь такие свойства, чтобы в случае возникновения огня танкист за 10 секунд смог выбраться из боевой машины без ожогов.

Предварительная стоимость костюма составит около 6 тысяч гривен.

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