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Пострадавших сделали виноватыми: в деле о ДТП с тещей Притулы всплыли скандальные детали

среда, 11 сентября 2019, 16:28
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Пострадавших в аварии, виновницей которой стала теща шоумена Сергея Притулы и нардепа Виталия Хомутынника Лилия Сопельник, обвинили в отказе принять материальную помощь на лечение.

Об этом рассказал у себя в Facebook адвокат Юрий Сухов.

Он добавил, что сторона виновников манипулирует фактами о предложении помощи, чтобы очернить репутацию потерпевших перед судебным процессом.

"Родственники гражданки Сопельник, подозреваемой в резонансном ДТП, обвинят потерпевших, одна из которых находилась почти две недели в критическом состоянии, в отказе, на протяжении двух недель, рассматривать предложение о материальной помощи в лечении (хотя первое пожелание поступило не раньше, чем дней через пять)", – отметил он.

Также он добавил, что потерпевшие фактически "стали виноваты", что якобы задержались со сроками регистрации счета для сбора средств на лечение.

"Оказывается, они не имеют права получать средства на лечение от других людей, кроме гражданки Сопельник и ее родственников", – уточнил он.

Сухов отметил, что закон не обязывает потерпевших принимать материальную помощь от стороны подозреваемых.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что пострадавшего в аварии с участием Лилии Сопельник, тещи Сергея Притулы и нардепа Виталия Хомутынника 9-летнего мальчика перевели из реанимации в обычное отделение.

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