"Школа здорового перекуса": "Наша Ряба" запускает масштабный проект для родителей и детей

Бренд "Наша Ряба", принадлежащий агроиндустриальному холдингу МХП, начал новый масштабный социальный проект, призванный научить родителей правильному питанию для детей в школе. Рецепты преподавателя "Школы здорового перекуса от "Нашей Рябы" - детского гастроэнтеролога, педиатра, доктора медицинских наук Натальи Чернеги - защитят ребенка от расстройств желудочно-кишечного тракта и помогут ему выдержать нагрузку школьной программы.

До 1 сентября компания МХП подготовила украинским школьникам и их родителям приятный и полезный сюрприз - запустила работу "Школы здорового перекуса" от бренда "Наша Ряба".

В Украине обучается около 4 млн школьников. Лишь часть из них питается три раза в день. Остальные дети, как правило, принимает пищу не по расписанию. Проблему усугубляет факт, что в современных школьных столовых качество питания крайне низкое, а родительские бутерброды в сухомятку лишь дополняют статистику заболеваний подростков на гастриты и другие желудочно-кишечного тракта.

"Правильная организация питания учащихся может помочь в решении проблем со здоровьем, возникающих именно в подростковом возрасте. Очень важно обеспечить организм школьников всеми необходимыми ресурсами и компонентами не только для здорового роста и развития ребенка, но и для того, чтобы он смог нормально переносить нагрузки учебных программ, которые становятся все более тяжелыми", - рассказала Наталья Чернега.

Врач сказала, что для многих семей актуальными темами вопрос, как собрать ребенка в школу и что дать для перекуса. Именно поэтому важно подходить к их решению с багажом знаний.

"Правильное питание - гарантия качества жизни ребенка на долгие годы вперед. И если дома мама может позаботиться о здоровом и своевременном питании ребенка, то в школе сделать это крайне проблематично. Однако если предложить малышу взять с собой вкусный, полезный и здоровый перекус, он точно его съест. Появятся силы на обучение, ребенок сосредоточится на предмете. Ему ничто не помешает усваивать новые знания", - подчеркнула Наталия Чернега.

Посол "Школы здорового перекуса" от "Нашей Рябы" рассказала, что во время проекта будут проводить уроки вкусных рецептов. Лучшие специалисты расскажут о правильных перекусах, роль витаминов и минералов для развития организма ребенка и предоставлять много полезной информации.

Сейчас проект стартовал на официальном веб-сайте "Нашей Рябы" и в соцсетях. В ближайшее время появится телевизионная программа по приготовлению быстрой и вкусной пищи для школьников, в торговых центрах и местах общественного отдыха проводить мастер-классы.

"Агроиндустриальный холдинг МХП является социально ответственной компанией. Мы очень серьезно подходим к решению проблем общества. Стараемся делать все возможное для сохранения окружающей среды, повышения качества жизни людей и употребления свежей безопасной пищи, заботимся о здоровом развитии наших детей. Мы очень благодарны ведущим ученым и врачам, которые согласились принять участие в этом проекте", - отметила Марина Сергиенко, директор департамента маркетинга МХП.