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Молодая херсонка гниет заживо из-за безобидного укола: фото 18+

пятница, 13 сентября 2019, 17:02
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Под Херсоном 32-летняя летняя женщина страдает редким заболеванием, из-за которого гниет заживо и никто не может ей помочь.

Об этом сообщает местное издание khersondaily.

В августе прошлого года в сельской амбулатории, где живет мать двоих детей, ей сделали укол в ягодицу от аллергии. Вскоре на месте введения иглы после переохлаждения организма возникло воспаление.

"В результате обследования (визуального, так как никаких современных способов диагностирования в провинции нет), хирург районной поликлиники решил, что это обычный абсцесс, назначил мазь Вишневского. Такой метод не помог, воспаление вскрыли и отправили пациентку домой", - пишет издание.

После этого было еще несколько операций и разных схем лечения, которые не помогли.

Осторожно! Фото не для слабонервных!

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В июне этого года молодой женщине поставили диагноз "рецидивный панникулит Веберат-Крисчена" - чрезвычайно редкое и малоизученое заболевание, из-за которого происходит некроз подкожных тканей.

Вскоре на спине и груди появились другие очаги воспаления. Их тоже удаляли хирургическим путем. С мая девушка вынуждена жить на кортикостероидах. Температура тела не опускается ниже 38, начались сильные судороги конечностей.

Местные врачи (от сельских до областных) советуют обращаться в Киев, где был поставлен диагноз и "разводят руками". За год девушке, фактически, отрезали ягодицу.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине от смертельно опасной болезни скончался 5-летний ребенок.

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