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Нью-Васюки от Зеленского: сети насмешило его заявление о новом украинском городе-курорте

пятница, 13 сентября 2019, 14:45
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о строительстве на берегу Черного моря новый город-курорт, который будет построен с нуля.

Об этом он сказал во время выступления на форуме YES в Киеве.

"Нужно уточнить, что это совершенно новый украинский город, построенный "с нуля", — отметил Зеленский.

Кроме морского туризма, президент предлагает инвесторам вкладывать средства в горнолыжные курорты.

"Карпаты большие. У нас есть огромный потенциал стать восточноевропейскими Альпами. Сейчас мы рассматриваем проекты в Славском (Львовская область - ред.) и Боржави (горный массив в Закарпатской области - ред.)", - заявил президент.

В сети украинцы высмеяли появление нового курортного украинского города.

"Нью Васюки", "Самое время, а война сама рассосется", "Skolkovo calling", - пишут в комментариях.

Напомним, Новые Васюки фигурируют в "12 стульях" Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Название используют в ироническом контексте, говоря о малозначительном городе или селении, претендующем на роль грандиозного центра.

Как сообщал "Апостроф", ранее встречу Зеленского с Коломойским высмеяли меткими фотожабами.

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