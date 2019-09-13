В Харькове бывшего нардепа облили зеленкой: опубликованы фото

В четверг, 12 сентября, в Харькове неизвестные облили зеленкой политического эксперта, бывшего народного депутата Александра Дония, повредив ему глаз.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

"Впервые меня в жизни облили зеленкой. Повредили глаз. Люди, которые думают, что они борются за Украину. А на самом деле они уничтожают Украину изнутри. Не понравилось слово "толерантность" в украинской национальной идее. Это то, о чем я пишу и говорю. Внутренняя агрессия помогает Путину колоть и колошматить Украины. Хотелось бы, чтобы глаз выздоровел", - написал он.

Отметим, что Дония в этот день пригласили в Харьков организаторы "ХарьковПрайд" прочесть лекцию "Толерантность как одна из составляющих современной национальной украинской идеи". Представители "Правого сектора" также пытались попасть на лекцию, но их не пустили. Тогда они облили Дония и еще одного человека зеленкой. Лекция так и не состоялась.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео момента, как Вилкулу в Бердянске плеснули в лицо зеленкой.