Битва за Берлин: сети впечатлило видео массовой драки в столовой российских рабочих

В Амурской области рабочие устроили массовую драку в столовой газоперерабатывающего завода.

Видео инцидента попало в сеть, сообщает "Амур.инфо".

На кадрах видно, что в драке участвуют более десяти человек. В ход идут кулаки и стулья. Кто-то пытается разнять дебоширов, а кто-то просто наблюдает за этой вакханалией.

В социальных сетях под видео началось настоящее соревнование за лучший комментарий.

В пресс-службе предприятия рассказали, что массовая драка между людьми произошла во время обеда. Причиной, возникшей агрессии стало то, что один из работников начал ругаться со своим коллегой.

В результате происшествия серьезных травм никто не получил, но полиция задержала восьмерых самых активных участников драки. Полиция проводит проверку по факту массовой драки между рабочими завода.

Как сообщал "Апостроф", в Сочи женщины устроили дикую драку в магазине из-за дешевых сковородок.