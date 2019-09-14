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Оккупанты в Крыму отметились абсурдной инициативой с участием детей: фото

суббота, 14 сентября 2019, 01:41
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Фото: пресс-служба прокуратуры АР Крым

Оккупанты в аннексированном Крыму занимаются военной подготовкой детей к службе в вооруженных силах России.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

Как уточняют в ведомстве, детей и молодежь учат основам военных наук, пользованию огнестрельным оружием, непосредственно оказывая давление на сознание детей и молодежи. Таким образом оккупационная власть готовит пополнение числа служащих вооруженных сил РФ.

Как сообщал "Апостроф", в "Артеке" в аннексированном Крыму российские оккупанты устроили шоу для детей, использовав сюжет трагедии в Беслане, которая произошла 15 лет назад.

Стоит добавить, что Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 2,9 млн евро родственникам погибших и пострадавших в результате теракта в школе города Беслан (Северная Осетия) 1 сентября 2004 года.

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