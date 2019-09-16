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Новое общежитие для спортсменов открыто в Харьковской области - Светличная

понедельник, 16 сентября 2019, 11:16
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Харьковское государственное высшее училище физической культуры №1 является одним из лучших в стране. Открытие нового общежития было обещано училищу еще в рамках подготовки к Евро-2012.

В Харьковском государственном высшем училище физической культуры №1 учится 391 воспитанник. 258 из них теперь имеют возможность жить в комфортных условиях в новом общежитии. В 2017 году замороженный объект был реанимирован силами областной власти. 13 сентября глава ХОГА Юлия Светличная проверила результат работ и посетила праздничное мероприятие, состоявшееся на территории училища.

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"Знаю, как много делают ваши тренеры для того, чтобы вы достигали успехов. Верим в вас и надеемся, что каждая наша встреча будет завершаться только под блеск "золота", только на первых ступеньках пьедесталов, только под звуки гимна Украины", - сказала Юлия Светличная.

Она отметила, что реконструкция общежития, которого спортсмены ждали 8 лет, позволит создать комфортные условия для проживания и обучения. Это позволит разгрузить то общежитие, в котором жили по 5-6 детей в одной комнате, и создаст нормальные условия для того, чтобы спортсмены жили, учились и тренировались.

Также Юлия Светличная заверила, что руководство области и впредь будет оказывать поддержку не только училищу физкультуры №1, но и вообще спортивной сфере региона.

По итогам 2018 года училище заняло II общее место по спорту высших достижений среди специализированных учебных заведений спортивного профиля с 79633 зачетными баллами. В 2018 году ученики-спортсмены более 600 раз участвовали в соревнованиях чемпионатов и Кубка Украины в разных возрастных категориях по 12 олимпийским видам спорта.

Весной текущего года силами областной власти уже были восстановлены поля для тенниса, футбола и воркаута. Это современное поле и площадка, на которой можно заниматься большим теннисом, и воркаут-площадка, 24 часа в сутки доступна кроме учащихся училища еще и для всех местных жителей.

Развитию спорта в Харьковской области уделяется большое внимание. За последние 3 года в регионе появилось более 100 полей с искусственным покрытием, в том числе в самых отдаленных районах.

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