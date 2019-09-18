Бабушки не поймут: громкую реформу в Украине показали забавными картинками

Украинцы активно обсуждают заявление министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета об отмене трудовых книжек.

На Facebook-странице "Типичный Киев" опубликовали фотожабы на эту тему.

На картинках археолог раскапывает "древний артефакт", которым оказывается украинская трудовая книжка.

В комментариях к посту пользователи активно высказываются в поддержку реформы или же с ее критикой.

"Это в общем правильно! Ибо из за недобросовестных "кадровиков" люди лишаются пенсий! Но копии нужно себе делать. В электронном или бумажном виде!", "О да! Это очень круто до первого сбоя системы", "Давно пора", "Да не парьтесь вы, в Грузии лет 15-20 как отменили трудовые книжки и ничего", – пишут комментаторы.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в Украине появилась возможность подавать жалобы в Антирейдерскую комиссию в электронной форме.