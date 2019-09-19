Адепт "русского мира" похвастался паспортом РФ: в сети ему метко ответили

Поклонник "русского мира" и политолог Владимир Корнилов похвастался полученными паспортами Российской Федерации и так называемой ДНР.

Об этом сообщает политолог и блогер Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Как мало надо человеку для счастья! То есть, он столько лет тяжело мучился, оказывается, с украинским гражданством - скитался ежедневными эфирами не на каждом ли украинском телеканале, пока благополучно не убежал в 2014!", - написал он и опубликовал скриншот поста Корнилова в Facebook.

Сам же сепаратист выразил свою большую радость, что он теперь еще и гражданин РФ. Он отметил, что "распад родины в 1991 году" стал для него трагедией.

"Я тогда поклялся, что буду работать над тем, чтобы мой родной Донбасс оказался в одной стране с моей родной Россией", - написал Корнилов.

В сети пользователи ответили ему.

Как сообщал "Апостроф", одиозная украинофобка из Луганска Ирина Зайцева, которая во времена беглого Виктора Януковича занимала должность заместителя министра культуры, теперь живет и работает в беларусском Витебске.