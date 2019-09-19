RU  UA  EN

четверг, 19 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.45
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

19 сентября

17:55
Под Черкассами поймали преступников, замучавших до смерти двух людей: фото
17:50
Не собираются реализовывать Минские соглашения: Медведчук поделился мнением о планах властей по Донбассу
17:45
Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" сообщил о смене собственника в корпорации
17:12
Мексику накрыла страшная стихия: опубликовано видео
17:08
Крупное издание извинилось перед принцем Гарри за публикацию расистского изображения
17:05
Представитель УПЦ встретился с предстоятелем Польской Православной Церкви в Варшаве
16:50
Как "Динамо" стартует в Лиге Европы: историческая справка
16:44
В Одессу прибыл новейший военный корабль США: фото
16:43
Оккупанты устроили опасные военные маневры в Крыму: видео
16:38
​В Украине появится банкнота в 1000 гривен: вот как она выглядит
16:28
Глава ВАР анонсировал акции аграриев против продажи украинской земли иностранцам
16:22
Суд вернул украинское гражданство скандальному епископу: документ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Представитель УПЦ встретился с предстоятелем Польской Православной Церкви в Варшаве

четверг, 19 сентября 2019, 17:05
переглянути новину українською

В четверг, 19 сентября, глава представительства УПЦ при международных организациях епископ Барышевский Виктор встретился с предстоятелем Польской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всей Польши Саввой.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Встреча прошла с благословения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Епископ Виктор передал предстоятелю Польской Православной Церкви приветствие от имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и выразил благодарность за молитвенную поддержку Украинской Православной Церкви.

Он проинформировал предстоятеля Польской Церкви о положении Украинской Православной Церкви после изменения государственной власти в Украине, выразив надежды на "постепенное прекращение притеснений верующих и религиозных организаций УПЦ". Он сослался на высказывание первых лиц государства о невмешательстве в дела церкви и стремление к установлению межконфессионального мира. Архиерей УПЦ отметил, что атаки на православные храмы хоть уменьшились, но не прекратились совсем.

Также было сосредоточено внимание на информации по обсуждению "украинского церковного вопроса" в среде поместных Православных Церквей и других вопросах.

Блаженнейший Митрополит Савва выразил неизменную поддержку Украинской Православной Церкви и ее предстоятелю - митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

17-18 сентября архиереи УПЦ приняли участие в международных торжествах в Беларуси в честь брестского мученика за веру.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Захват столицы: как власть Зеленского будет управлять Киевом по частям

Санкции против России: как заставить Путина уйти из Украины

В Москве хотели захватить пол-Украины: что рассказал бывший узник Кремля Карпюк

​Хотят ли русские земли: какие риски для нацбезопас­ности несет земельная реформа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: