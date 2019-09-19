Представитель УПЦ встретился с предстоятелем Польской Православной Церкви в Варшаве

В четверг, 19 сентября, глава представительства УПЦ при международных организациях епископ Барышевский Виктор встретился с предстоятелем Польской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Варшавским и всей Польши Саввой.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

Встреча прошла с благословения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

Епископ Виктор передал предстоятелю Польской Православной Церкви приветствие от имени Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и выразил благодарность за молитвенную поддержку Украинской Православной Церкви.

Он проинформировал предстоятеля Польской Церкви о положении Украинской Православной Церкви после изменения государственной власти в Украине, выразив надежды на "постепенное прекращение притеснений верующих и религиозных организаций УПЦ". Он сослался на высказывание первых лиц государства о невмешательстве в дела церкви и стремление к установлению межконфессионального мира. Архиерей УПЦ отметил, что атаки на православные храмы хоть уменьшились, но не прекратились совсем.

Также было сосредоточено внимание на информации по обсуждению "украинского церковного вопроса" в среде поместных Православных Церквей и других вопросах.

Блаженнейший Митрополит Савва выразил неизменную поддержку Украинской Православной Церкви и ее предстоятелю - митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

17-18 сентября архиереи УПЦ приняли участие в международных торжествах в Беларуси в честь брестского мученика за веру.