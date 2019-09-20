Коломойский рассказал, при каких условиях готов отказаться от "Приватбанка"

С бывшими совладельцами "ПриватБанка" переговоры не ведутся, но они собираются добиваться компенсации за потерю своей собственности.

Об этом олигарх Игорь Коломойский заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Я это читаю только в прессе, никаких реальных переговоров и не только реальных, консультаций, переговоров не ведется", — сказал он.

Коломойский отметив, что необходимо достижение некоего компромисса.

"Компромисс всегда нужен, потому как мы не отстанем от нового собственника акций ПриватБанка", — добавил он.

Ведущий сказал, что понимает, что бизнесмена больше не интересует ПриватБанк, а нужны деньги и спросил, почему государство должно платить.

"Я хотел бы уточнить. Нас интересует ПриватБанк, но если это для процесса урегулирования большая сложность и это как-то может вызвать какие-то турбулентности на финансовом рынке то, ничего страшного. Мы можем отказаться от этого. Все продается и покупается в бизнесе", — отметил Коломойский.

На уточнение о том, что государство вложило в "огромные деньги в рекапитализацию финучреждения, олигарх ответил, что данный факт они признают, но отказываться от своих претензий не станут.

"Потому, что на тот момент, когда оно (государство. Ред) вложило эти деньги наши 60 миллиардов были в ПриватБанке. А предыдущее руководство регулятора умножило их на ноль и сказало, что там не просто ноль, а там еще и минус", — резюмировал Игорь Коломойский.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что правительство ищет "компромисс" с олигархом Игорем Коломойским по "ПриватБанку".