В ряде областей Украины протестовали против продажи земли иностранцам: фото и видео

Всеукраинская Аграрная Рада провела акцию протеста против разрешения на продажу украинской земли сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам и компаниям.

В акции, которая проводилась в 15 регионах приняли участие более 15 тысяч аграриев и около 1000 единиц техники, передают "Комментарии".

"Состоялся аграрный форум, на котором президент заявил, что собственниками земли в Украине могут быть только граждане Украины и украинские компании. Но в процессе форума выяснилось, что так называемые украинские компании смогут иметь иностранных учредителей", - пояснил глава Всеукраинской Аграрной Рады Андрей Дикун.

По словам лидера аграриев, представители отрасли категорически против того, чтоб иностранные компании могли владеть украинской землей. По его словам, у этих компаний есть финансовые ресурсы и дешевые кредиты, что не позволяет украинским аграриям конкурировать на равных.

Как утверждают эксперты, допуск иностранцев на украинский рынок земли приведет к резкому сокращению количества рабочих мест в сельской местности, уменьшению расходов на социальную сферу и развитие инфраструктуры в селах. Эти факторы, в свою очередь, приведут к сокращению сельского населения.

"В Украине на аграрный сектор приходится 17% ВВП и 40% валютных поступлений. Поэтому нельзя рисковать, и ставить целую отрасль под угрозу. Мы обращаемся к президенту, чтобы прояснить вопрос о владельцах украинских компаний, в парламент. Обращаемся к украинскому народу, потому что вопрос украинской земли касается каждого", - подчеркнул Дикун.