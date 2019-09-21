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В России устроили торжественное открытие окон в садике: сеть взорвалась комментариями, фото

суббота, 21 сентября 2019, 13:11
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20 сентября в России прошло торжественное перерезание красной ленточки в честь установки новых шести окон и двенадцати балконных дверей в детском саду села Айкино.

Такое масштабное "мероприятие" не осталось без внимания пользователей социальных сетей.

Местные СМИ сообщают, что в церемонии открытия приняли участие руководители районной администрации и другие чиновники.

В сети смеются над тем, что обычное событие придали такой огласке. Также появились первые фотожабы на происходящее в российском селе.

Напомним, что в Тверской области России чиновники торжественно открыли помойку, что высмеяли в интернете.

Как сообщал "Апостроф", в Махачкале (РФ) устроили настоящий праздник с шариками и селфи в честь открытия новой мусорки.

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Раздел: Общество Тема: СНГ
Теги: Россия, курьезы

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