В России устроили торжественное открытие окон в садике: сеть взорвалась комментариями, фото

20 сентября в России прошло торжественное перерезание красной ленточки в честь установки новых шести окон и двенадцати балконных дверей в детском саду села Айкино.

Такое масштабное "мероприятие" не осталось без внимания пользователей социальных сетей.

Местные СМИ сообщают, что в церемонии открытия приняли участие руководители районной администрации и другие чиновники.

В сети смеются над тем, что обычное событие придали такой огласке. Также появились первые фотожабы на происходящее в российском селе.

Напомним, что в Тверской области России чиновники торжественно открыли помойку, что высмеяли в интернете.

Как сообщал "Апостроф", в Махачкале (РФ) устроили настоящий праздник с шариками и селфи в честь открытия новой мусорки.