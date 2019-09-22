Рыбаки вместо туристов: появилось интересное видео из Кирилловки

Известный харьковский блогер Алекс провел 72 часа, ловя рыбу на острове Бирючьем, неподалеку от популярного курорта Кирилловка.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube канале блогера.

В видеоотчете Алекс рассказывает, какие снасти он использовал, что ему удалось поймать и что интересного увидеть на морском дне

По словам блогера, рыбалка была удачной. Ему удалось наловить пиленгаса и кефали. Съемка рыбалки происходила не только с берега, но и под водой. С помощью дрона блогер также снял Бирючий и его акваторию. В кадр попали редкие кадры охоты дельфинов на пиленгаса и сингиль рядом с берегом, на расстоянии не более 30 метров.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", из реки Амур в России была выловлена огромная рыба вида калуга, которую доставали из лодки при помощи экскаватора.