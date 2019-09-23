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У россиян будет истерика: в сети показали фото особого "деликатеса" для ВСУ

понедельник, 23 сентября 2019, 13:59
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В сети показали необычный "деликатес" украинских военнослужащих, который вряд ли пришелся по душе россиянам.

Его фото опубликовал блогер под ником Фашик Донецкий в Twitter.

На снимке можно увидеть жестяную банку тушенки, на этикетке которой написан следующий текст: "Сєпар в сметані".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве заметили автомобиль с необычной картой Украины, из-за которой у пропагандистов президента Владимира Путина также будет истерика.

Также стало известно, чем на самом деле кормят бойцов ВСУ.

Кроме того, офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook рассказал историю о том, как некоторые новобранцы на Донбассе откровенно врут своим родственникам о том, в каких условиях им приходится находиться.

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Раздел: Общество
Теги: ВСУ, фото

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