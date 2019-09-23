RU  UA  EN

понедельник, 23 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 сентября

05:25
В Херсоне жестко наказали водителя маршрутки, оскорбившего мать погибшего бойца АТО
04:03
В оккупированный Донецк прибыли интересные гости из России: подробности
03:23
В Африке заметили зебру с уникальным окрасом: опубликованы фото и видео
02:12
Под Херсоном маленький ребенок погиб страшной смертью: детали трагедии
01:15
Чего украинцы ждут от Путина: сеть повеселил забавный комикс
00:10
В Киеве пьяная девушка за рулем авто устроила ДТП и угрожала копам: фото

22 сентября

23:57
"Реал" исправился в чемпионате Испании после провала в Лиге чемпионов: видеообзор
23:55
В Крыму прошел сентябрьский снег: яркое видео
23:30
Слышны взрывы: в Киеве произошел серьезный пожар, видео
23:00
В сети ироничным фото показали особенность "формулы Штайнмайера"
22:30
Сухо и солнечно: синоптик рассказала о погоде на начало недели
22:05
В России с неба падала военная техника, много пострадавших: фото и видео ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Херсоне жестко наказали водителя маршрутки, оскорбившего мать погибшего бойца АТО

понедельник, 23 сентября 2019, 05:25
переглянути новину українською

В Херсоне жестко наказали водителя маршрутки, который отказал в проезде по льготам и нагрубил пенсионерке-матери погибшего бойца антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Об этом сообщает местное издание kherson.net.ua.

Так, женщина предъявила удостоверение на положенную ей льготу водителю маршрутки №17, но он начал ей хамить. История получила резонанс в сети.

Вскоре начальник управления транспорта Херсонского горсовета Маркина Виркун заявила, что водитель в связи с произошедшим был освобожден с должности.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Херсоне водитель маршрутки вывел из салона потерявшую сознание девушку и оставил ее на улице.

Между тем, в Запорожье уволили водителя маршрутки, который унизил бойца АТО и отказался его везти по удостоверению УБД.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Батальон перебежчиков: готова ли Украина "простить" боевиков

Первые морозы, снег и неожиданное тепло: какой погоды ожидать в октябре-ноябре

Террористы имеют три школы в Украине, которые до сих пор работают - турецкий политик

Выборы в ОРДЛО: почему России придется уступить, но в результате - выиграть

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: