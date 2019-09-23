В Херсоне жестко наказали водителя маршрутки, оскорбившего мать погибшего бойца АТО

В Херсоне жестко наказали водителя маршрутки, который отказал в проезде по льготам и нагрубил пенсионерке-матери погибшего бойца антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Об этом сообщает местное издание kherson.net.ua.

Так, женщина предъявила удостоверение на положенную ей льготу водителю маршрутки №17, но он начал ей хамить. История получила резонанс в сети.

Вскоре начальник управления транспорта Херсонского горсовета Маркина Виркун заявила, что водитель в связи с произошедшим был освобожден с должности.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Херсоне водитель маршрутки вывел из салона потерявшую сознание девушку и оставил ее на улице.

Между тем, в Запорожье уволили водителя маршрутки, который унизил бойца АТО и отказался его везти по удостоверению УБД.