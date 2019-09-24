Требуем перемен и новых руководителей: активисты обратились в ГПУ по поводу Закарпатской прокуратуры

Активисты и правозащитники считают, что вслед за кадровыми изменениями в ряде областей нужно менять руководство прокуратуры Закарпатья.

С таким заявлением активисты обратились к генпрокурору Руслану Рябошапке, передают "Украинские новости". Авторы и подписанты документа – правозащитники и активисты Наталия Майстренко, Виталий Грегор и Евгений Рахимов.

Они обвиняют руководителя закарпатской прокуратуры Гаврилюка и его заместителя Василенко в незаконном обогащении и имитации борьбы с контрабандой.

"Прокурору Владимиру Гаврилюку за три года пребывания на должности не только не удалось привлечь к ответственности ни одного топ-чиновника, но удалось самому войти в их число, возглавив вместе со своим заместителем Александром Василенко коррупционные потоки региона", - пишут активисты главе ГПУ.

Активисты утверждают, что располагают фактами, подтверждающими, что руководители закарпатской прокуратуры курируют контрабанду безакцизных сигарет и алкоголя в страны ЕС и покрывают 126 незарегистрированных автозаправок и каналы нелегальной миграции.

Представители общественности Закарпатья в обращении к Руслану Рябошапке привели конкретные примеры и номера уголовных производств, которые были закрыты или переквалифицированы, а виновники избежали наказания. "Именно руководство прокуратуры Закарпатья несет ответственность за такой произвол", - считают правозащитники.

Руководители закарпатской прокуратуры Гаврилюк и Василенко сделали заявления о том, что при новой власти они сохранят свои должности.

"Учитывая поддержку последних в криминальных кругах Закарпатья и Львовщины, перспектива прохождения ими переаттестации и уклонения от ответственности за преступления становится все более вероятной", - пишут авторы обращения и просят генпрокурора "применить все возможные меры для недопущения такого сценария и принятия решения по результатам проверки ".