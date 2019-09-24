RU  UA  EN

вторник, 24 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Общество

Рейтинг финансового здоровья банков

Новости

24 сентября

18:02
В России похвастались испытанием мощного оружия: опубликовано видео
18:01
США жестко унизили пропагандистов Путина: появились детали скандала
17:43
Главарь ДНР засветил дорогой аксессуар и разозлил боевиков: опубликовано фото
17:42
Как вы смеете! Школьница Грета Тунберг выступила на саммите ООН с эмоциональной речью о климате
17:37
Боевики ДНР сделали громкое заявление по обмену пленными: озвучена формула
17:26
Совесть не мучает: адвокат подозреваемого в убийстве Гандзюк Болдин прокомментировал выход подзащитного из СИЗО
17:17
Больно смотреть: сеть поразило видео уничтоженного боевиками Донецка
17:16
Возвращение Януковича в Украину высмеяли забавным фото
17:14
Счет шел на минуты: в Одессе мужчина устроил страшное ЧП, фото
17:13
Американка бросила работу, чтобы найти любимую собаку: ее решение помогло псу выжить
16:52
Требуем перемен и новых руководителей: активисты обратились в ГПУ по поводу Закарпатской прокуратуры
16:52
Никому не нужен: Россия устроила новые испытания Крымского моста и опозорилась, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Требуем перемен и новых руководителей: активисты обратились в ГПУ по поводу Закарпатской прокуратуры

вторник, 24 сентября 2019, 16:52
переглянути новину українською

Активисты и правозащитники считают, что вслед за кадровыми изменениями в ряде областей нужно менять руководство прокуратуры Закарпатья.

С таким заявлением активисты обратились к генпрокурору Руслану Рябошапке, передают "Украинские новости". Авторы и подписанты документа – правозащитники и активисты Наталия Майстренко, Виталий Грегор и Евгений Рахимов.

Они обвиняют руководителя закарпатской прокуратуры Гаврилюка и его заместителя Василенко в незаконном обогащении и имитации борьбы с контрабандой.

"Прокурору Владимиру Гаврилюку за три года пребывания на должности не только не удалось привлечь к ответственности ни одного топ-чиновника, но удалось самому войти в их число, возглавив вместе со своим заместителем Александром Василенко коррупционные потоки региона", - пишут активисты главе ГПУ.

Активисты утверждают, что располагают фактами, подтверждающими, что руководители закарпатской прокуратуры курируют контрабанду безакцизных сигарет и алкоголя в страны ЕС и покрывают 126 незарегистрированных автозаправок и каналы нелегальной миграции.

Представители общественности Закарпатья в обращении к Руслану Рябошапке привели конкретные примеры и номера уголовных производств, которые были закрыты или переквалифицированы, а виновники избежали наказания. "Именно руководство прокуратуры Закарпатья несет ответственность за такой произвол", - считают правозащитники.

Руководители закарпатской прокуратуры Гаврилюк и Василенко сделали заявления о том, что при новой власти они сохранят свои должности.

"Учитывая поддержку последних в криминальных кругах Закарпатья и Львовщины, перспектива прохождения ими переаттестации и уклонения от ответственности за преступления становится все более вероятной", - пишут авторы обращения и просят генпрокурора "применить все возможные меры для недопущения такого сценария и принятия решения по результатам проверки ".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Первые заморозки и потепление: синоптики рассказали о погоде на неделю

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь

Батальон перебежчиков: готова ли Украина "простить" боевиков

Первые морозы, снег и неожиданное тепло: какой погоды ожидать в октябре-ноябре

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: