В Одессе простились с 17-летним парнем, погибшим в страшном ДТП: фото и видео

Во вторник, 24 сентября, в Одессе простились с 17-летним Марком Редькиным - погибшим в смертельной аварии на автодороге Р-70, которая унесла жизни 9 человек.

Об этом рассказывает местное издание "УСИ".

В последний путь одессита в сквере Гамова проводили его друзья и близкие. На встречу с погибшим пришли несколько сотен одесситов, его друзья и близкие.

Марк Редькин рос в многодетной семье, у него четыре брата. Его знали как волонтера, он участвовал в проекте "Вторая жизнь ваших вещей", помогал пенсионерам и детям, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Также участвовал в театрализованном шествии на Дерибасовской "Последний путь Христа".

В день аварии, 21 сентября, парень ехал в маршрутке, чтобы бесплатно обучать подростков игре на гитаре. По дороге произошла трагическая авария.

Как сообщал "Апостроф", ранее стали известны детали трагического ДТП под Одессой с маршруткой "Спринтер" и грузовиком.