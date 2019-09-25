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Жестокое убийство школьницы под Кропивницким: в деле всплыли неожиданные детали

среда, 25 сентября 2019, 22:22
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К убийству 16-летней жительницы Кировоградской области Дианы Хриненко могут быть причастны еще шесть человек.

Об этом стало известно из материалов уголовного дела, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений.

Следствие занимается проверкой шестерых лиц, которые могут владеть информацией об обстоятельствах совершения убийства или быть непосредственно к нему причастными.

Как свидетельствуют опубликованные в реестре материалы дела, следователи считают, что преступления было тщательно подготовленным. "Совершению указанного уголовного преступления… предшествовала особая подготовка, и возможные его соучастники осуществляли подготовку к его совершению достаточным промежуток времени с целью совершения уголовного преступления без свидетелей, следов и т.п.", - сказано в одном из судебных решений.

Как сообщал "Апостроф", в деле о жестоком убийстве чиновника под Запорожьем всплыла неожиданная деталь.

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