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Молодая украинка из ВСУ рассказала о своей войне против "русского мира"

среда, 25 сентября 2019, 05:29
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В сети рассказали об информационной войне пресс-секретаря ВСУ.

Об этом сообщают на странице волонтерской организации "Вернись живым" в Facebook.

Татьяна сопровождает журналистов на передовую, временами - одну съемочную группу, иногда - несколько. Она очень дружелюбная, общительная, часто улыбается.

Армией девушка заинтересовалась еще в университете, поступила на военную кафедру, хотя ее никто не заставлял, вскоре началась российская агрессия.

Таня родом из Луганской области, в ее городе не было так называемых референдумов, но людей, которые хотели, чтобы пришел "русской мир", было не мало. Поэтому Таня закончила университет, работала по гражданской специальности, связанной с финансами, и, наконец, пошла в военкомат. Ее сначала даже не хотели брать на контракт, и она звонила в военкомат и в 2017 году стала военнослужащим.

"Мой боевой путь начался с заместителя командира минометной батареи с морально-психологического обеспечения", - сказала Таня. Признается, неизвестно, кто кого больше поддерживал: она бойцов или наоборот, ведь военная жизнь очень отличается от гражданского. К тому же, с ней не слишком стремились говорить о проблемах.

Таня уверена: женщины в армии нужны, ведь могут наравне с мужчинами выполнять различную работу.

"Я рискую жизнью, когда выезжаю с журналистами. Но это моя обязанность. У нас не только война оружием, но и информационная. И информационная война ранее была недооценена, но она очень важна. Я помню, как были деморализованы жители Донбасса, когда Кремль пропагандировал здесь "русской мир", здесь были русские каналы, глушили украинские. Информационная война - очень страшная на самом деле, и в ней надо бороться и учиться побеждать. Я принесла присягу на верность украинскому народу, я борюсь за свою территорию, которую пять лет назад у нас забрали. Это Донецкая и Луганская области. И это Крым, любимый Крым. Я очень много раз ходила там в походы и хочу снова туда вернуться", - рассказала девушка.

Как сообщал "Апостроф", майор Денис Лесняк, который сумел без потерь вывести свое подразделение из Дебальцево, погиб в августе 2016 года, навсегда сохранив в своем сердце любовь к супруге и дочери.

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