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Священника РПЦ, знакомого с Путиным, обвиняют в педофилии: фото, видео и детали скандала

четверг, 26 сентября 2019, 23:27
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Оренбургского священника Николая Стремского обвинили в развращении восьми усыновленных детей.

Об этом стало известно на заседании суда, передает "Эхо".

Настоятеля Свято-Троицкой обители задержали 24 сентября и сразу предъявили обвинения по трем статьям: "Изнасилование", "Развратные действия" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". Его арестовали до 12 ноября.

Кроме того, адвокаты настоятеля просили домашний арест, ибо, по словам священника, содержание в СИЗО может нанести урон христианскому миру. Однако суд в связи с тяжестью предъявляемых обвинений отказал в домашнем аресте.

Также арестовали до 12 ноября совершеннолетнюю дочь священника и её супруга, им предъявлено обвинение по статье "Незаконное лишение свободы".

Обвиняемый от комментариев отказался. Следственный комитет также воздерживается от каких-либо сообщений по этому уголовному делу.

Протодиакон РПЦ Андрей Кураев, который учился со Стремским в Свято-Троицкой семинарии, заявил, что тот "сошел с ума на фоне алкоголизма".

"Очевидно, у Стремского просто, что называется, снесло крышу от вседозволенности. Сейчас, я смотрю, на местных форумах пишут, что его пристрастие к пьянству является общеизвестным уже несколько лет", - рассказал Кураев Telegram-каналу "Расстрига".

Стоит заметить, что священник Николай Стремский считается самым многодетным отцом в России. 58 из 70 детей уже выросли и живут самостоятельно. В 2006 году отец Николай был удостоен международной премии "Золотое сердце".

В то же время, настоятель стал героем светских хроник из-за многочисленных скандалов.

Например, несколько лет назад рассказывали про встречу с Николаем Стремским в эфире "Общественного телевидения России".

"У него есть Infiniti, Hummer h2, Volkswagen Touareg, Mercedes S класса, даже карета. Всего этого сельский священник ничуть не стесняется, а наоборот, с удовольствием приглашает съемочную группу прокатиться на военном Hummer. Во дворе у отца Николая выставка ретро-автомобилей, конюшня и фонтан с лебедями. В доме можно заблудиться, здесь есть музей, столовая, двадцать спален и винный погреб", - говорилось в сюжете.

Вместе с тем, в 2012 году Николай Стремский встречался в Вифлееме с президентом России Владимиром Путиным. Там он ему презентовал проект развития Свято-Троицкой Симеоновской обители милосердия. Тогда президент пообещал содействие в развитии проекта.

К довершению всего, в 2015 году Николая Стремского уже задерживали. Тогда полицейские заподозрили, что он в нетрезвом виде управлял своим новым "Мерседесом" золотого цвета. Священника тогда за руки и за ноги пришлось выносить из трапезной при церкви. Было возбуждено уголовное дело, но в итоге его прекратили.

Как сообщал "Апостроф", Вселенский патриарх заявил о вреде РПЦ для Украины.

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