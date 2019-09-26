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В речи Зеленского в ООН нашли "зраду" про войну на Донбассе: в сети волна гнева

четверг, 26 сентября 2019, 14:18
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Украинские пользователи соцсетей разгневались после заявления президента Владимира Зеленского в ходе выступления на Генассамблее ООН, что "войну невозможно выиграть победами".

Реакцию на речь президента у себя на странице в Facebook опубликовал блогер Юрий Гудыменко.

Следует отметить, что указанной фразой украинский лидер процитировал роман "Прощай, оружие" Эрнеста Хемингуэя. Также он упомянул известный афоризм, что следующая мировая война якобы станет последней.

Блогер уточнил, что такого рода выражения полностью нивелируют все жертвы, которые украинцы принесли, чтобы защитить Родину на Донбассе.

"В конце речи Зеленский дважды повторил одну и ту же фразу. Которая полностью (портит) все предыдущие фразы. Эта фраза – "Войну невозможно выиграть победами". Существует некая простая дихотомия, такое, знаете, "или-или". Или война заканчивается для страны победой, или война заканчивается для страны поражением", - заявил блогер.

Также он подчеркнул, что с помощью дипломатических договоренностей в условиях военной агрессии РФ, украинской власти удастся лишь заморозить конфликт, но не вернуть территории.

"Дипломатия может замедлить войну. Может заморозить конфликт. Может развести войска. Может – вместе с санкциями – даже вернуть нам наши территории. Но дипломатия не заставит Россию каяться", - отметил он.

В комментариях под публикацией блогера пользователи выразили солидарность и заявили, что такого рода слова президента свидетельствуют о неопытности и могут стать предпосылкой для геополитической капитуляции.

Как сообщал "Апостроф", ранее пресс-секретарь Верховного представителя ЕС в ответ на слова Зеленского о недостаточной поддержке для Украины, обнародовала заявление, в котором говорится, что поддержка Европейского союза для Украины является "беспрецедентной".

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