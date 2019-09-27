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Тепло лета уходит: появились свежие пляжные фото из Одессы

пятница, 27 сентября 2019, 10:05
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Одесса прощается с последними теплыми днями и с каждым из них в крупнейшем курортном городе страны становится холоднее.

Сейчас на одесских пляжах безлюдно, отдыхающих все меньше. Теперь они выбирают для прогулок парки и скверы.

Фотографии пустующих пляжей в сентябре показала Украинская Служба Информации.

"Тепло лета уходит - морское побережье становится практически безлюдным. Здесь кипит своя жизнь – чайки, готовясь к охоте, собираются в стаи и занимают удобную для этого позицию. Шум волн доносится повсюду, как предвестник бури. Эхо чаек становится все тише и тише", - говорится в сообщении службы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на пляжах популярных курортов в оккупированном Крыму практически нет туристов, несмотря на продолжение бархатного сезона.

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