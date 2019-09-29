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Сезона нет: в сети показали фото "ждунов" на пляже в оккупированном Крыму

воскресенье, 29 сентября 2019, 19:47
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В сети показали свежие фотографии с оккупированного Российской Федерацией Крыма. В разгар бархатного сезона пляжи полуострова опустели, здесь абсолютно нет туристов.

Снимки опубликовал пользователь RoksolanaToday&Крым25%.

"Коктебель тоскливый сентябрь накануне такого же октября", - подписал фотографии автор.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на границе с оккупированным РФ Крымом, но речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из аннексированного полуострова.

Ранее "Апостроф" сообщал, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после возведения контрольно-пропускных пунктов на административной границе с оккупированным Крымом будет открыта легальная перевозка пассажиров на полуостров.

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