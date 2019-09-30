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День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии: что категорически нельзя делать 30 сентября

понедельник, 30 сентября 2019, 07:21
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Фото: pravoslavie.ru

День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии традиционно отмечают 30 сентября. Считается, что римские мученицы, которые жили во II веке, являются покровительницами всех женщин. В народе у праздника есть и другое название - Всесветные бабьи именины.

История праздника

Согласно преданиям, вдова София и ее три дочери - 12-летняя Вера, 10-летняя Надежда и 9-летняя Любовь - жили во II веке нашей эры в Риме. На то время большинство римлян были язычниками, а София воспитывала своих детей в христианстве.

В 137 году, когда начались жестокие преследования христиан, Софию и ее дочерей арестовали. Император Андриан во время суда потребовал от женщины и ее детей отречься от веры, но они отказались. Веру, Надежду и Любовь замучили до смерти на глазах матери. Софию не убили, она похоронила своих детей и два дня не отходила от их могилы. На третий день женщина умерла. Церковь причислила сестер и их мать к лику святых.

Традиции

В народе считали, что в этот праздник хозяйка с утра должна была поплакать во весь голос, чтобы защитить семью от бед и болезней. После женщины пекли для родных именинные пироги и кренделя. Молодежь в этот день устраивала гуляния, а замужние женщины ходили в церковь. Кроме того, в день Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поздравляют с именинами женщин, которые носят имена святых.

Что нельзя делать в этот день

В День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии есть ряд запретов:

- не рекомендуется работать по дому и на огороде;

- нельзя ругаться с близкими;

- устраивать застолья;

- проводить венчания и свадьбы.

Напомним, ранее "Апостроф" рассказывал, сколько дней украинцы будут отдыхать в октябре.

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