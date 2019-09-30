Много цветов и флаги: опубликованы фото прощания с погибшим на Донбассе лейтенантом Нацгвардии

В воскресенье, 29 сентября состоялось прощание с защитником Украины, старшим лейтенантом Национальной гвардии, командиром взвода Александром Маркивом, который погиб на Донбассе после обстрела врага.
Фото с прощания было опубликовано на странице МВД Украины в Facebook.
В МВД назвали погибшего украинского военнослужащего "настоящим героем" за его действия по обороне страны.
"Война забирает лучших. Именно таким воином был старший лейтенант Александр Маркив и останется в наших сердцах настоящим Героем. Александр Маркив - старший лейтенант Национальная гвардия Украины, командир зенитно-ракетного взвода 4-й бригады оперативного назначения. Погиб 27 сентября во результате вражеского обстрела в районе ООС", - говорится в сообщении МВД.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились подробности гибели украинского военного Андрея Сторожука в зоне проведения Операции Объединенных сил.