Много цветов и флаги: опубликованы фото прощания с погибшим на Донбассе лейтенантом Нацгвардии

опубликованы фото прощания с погибшим на Донбассе лейтенантом

В воскресенье, 29 сентября состоялось прощание с защитником Украины, старшим лейтенантом Национальной гвардии, командиром взвода Александром Маркивом, который погиб на Донбассе после обстрела врага.

Фото с прощания было опубликовано на странице МВД Украины в Facebook.

В МВД назвали погибшего украинского военнослужащего "настоящим героем" за его действия по обороне страны.

"Война забирает лучших. Именно таким воином был старший лейтенант Александр Маркив и останется в наших сердцах настоящим Героем. Александр Маркив - старший лейтенант Национальная гвардия Украины, командир зенитно-ракетного взвода 4-й бригады оперативного назначения. Погиб 27 сентября во результате вражеского обстрела в районе ООС", - говорится в сообщении МВД.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились подробности гибели украинского военного Андрея Сторожука в зоне проведения Операции Объединенных сил.