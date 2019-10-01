Что-то пошло не так: под Киевом пожарная машина утонула в озере, видео ЧП

Пожарные набирали воду из озера, но подъехали слишком близко, и машина утонула.

Об этом сообщается в Facebook в группе "Трипольский край".

Инцидент произошел 25 сентября, когда пожарные Обуховского ДСНС Украины в Киевской области не рассчитали насколько заезжать в водоем для набора воды. Новая пожарная машина утонула в районе причальной стенки для теплоходов.

В то же время, каким образом многотонный МАЗ оказался в воде почти полностью - неизвестно.

На видео машину вытаскивают из озера.

Пользователи соцсетей высмеяли инцидент, но при этом не скрывают своего удивления.

Как сообщал "Апостроф", 27 сентября под Запорожьем на железнодорожных рельсах были обнаружены трупы женщины и двух мужчин. Вероятно, что их сбил поезд.