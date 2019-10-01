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Тепло, но с дождями: синоптики дали интересный прогноз на первый день октября

вторник, 01 октября 2019, 06:20
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1 октября в западных и северных областях ожидается солнце, однако дневная температура снизится до +16...+18.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Октябрь начнется с солнечной погоды в западных, северных, Житомирской и Киевской областях - средняя температура днем +16 ... + 19, ночью +9 ... + 13. В Киеве +14 ... + 16 градусов.

В то же время, ожидаются дожди в центральных, восточных и южных регионах. Однако, осадки обойдут территорию оккупированного Крыма.

Как сообщал "Апостроф", начало октября 2019 года порадует украинцев хорошей погодой и температура воздуха будет комфортной. Однако в начале и конце первой декады месяца возможны небольшие дожди. Кроме того, вторая декада порадует "бабьим летом".

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