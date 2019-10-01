RU  UA  EN

вторник, 1 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.15
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 октября

03:30
Узнай себя: в сети показали забавные видео о том, как все мы выглядим в качалке
02:20
Ученые обнаружили десятки звезд с удивительными свойствами: детали открытия
01:15
Вернулись в прошлое: сеть взбудоражило фото нового "прорыва" на оккупированном Донбассе
00:42
Аваков похвастался Зеленскому мощью МВД: фоторепортаж
00:10
Что-то пошло не так: под Киевом пожарная машина утонула в озере, видео ЧП
00:05
Долго не задерживайся: в сети показали "черную" фотожабу на Путина

30 сентября

23:59
"Красные дьяволы" и "канониры" разошлись миром в матче чемпионата Англии
23:45
От Антарктиды откололся огромнейший айсберг: фото со спутников
23:25
Зеленскому поставили жесткий ультиматум из-за "рукоприкладства" Мендель
23:20
В Кабмине придумали, кто из украинцев сможет получить субсидии
23:12
В Киеве неадекват с ножом устроил в метро охоту на людей: фото
22:59
Вернем Крым Украине: россияне внезапно "пришли в себя", фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Узнай себя: в сети показали забавные видео о том, как все мы выглядим в качалке

вторник, 01 октября 2019, 03:30
переглянути новину українською

В соцсети продемонстрировали забавные видео, на которых показано, как по-разному ведут себя люди на беговой дорожке в спортзале.

Забавные видео, изображающие разные типы людей во время занятий на популярном тренажере, опубликовал в Instagram пользователь под ником ignattagiev.

Для каждого примера придуманы оригинальные названия, соответствующие поведению во время тренировки: Цаца, Быдло, Хромой, Качек, Непригодный, Мадель и другие.

"Не важно, как вы ходите по дорожке, главное что вы идете", - подписал автор свое видео.

Пользователи восторженно приняли карикатурные образы ignattagiev, однако некоторые отметили, что автор местами переигрывает.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали забавное видео с президентом Украины Владимиром Зеленским в роле рэпера.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В пятницу будет конец: синоптики рассказали о погоде на неделю

Тут растет только картошка: как власть хочет "нажиться" на жителях Карпат

Зеленский vs крутейшие казино мира: когда в Украине будет собственный Лас-Вегас

Украинцы адекватно оценивают настоящее: они знают, что в беде - Михаил Минаков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: