Узнай себя: в сети показали забавные видео о том, как все мы выглядим в качалке

В соцсети продемонстрировали забавные видео, на которых показано, как по-разному ведут себя люди на беговой дорожке в спортзале.

Забавные видео, изображающие разные типы людей во время занятий на популярном тренажере, опубликовал в Instagram пользователь под ником ignattagiev.

Для каждого примера придуманы оригинальные названия, соответствующие поведению во время тренировки: Цаца, Быдло, Хромой, Качек, Непригодный, Мадель и другие.

"Не важно, как вы ходите по дорожке, главное что вы идете", - подписал автор свое видео.

Пользователи восторженно приняли карикатурные образы ignattagiev, однако некоторые отметили, что автор местами переигрывает.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали забавное видео с президентом Украины Владимиром Зеленским в роле рэпера.