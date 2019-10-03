RU  UA  EN

пятница, 4 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 октября

15:00
Картину Бэнкси продали за рекордную сумму: ею художник высмеял британский парламент
14:38
Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе
14:13
Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации
13:55
Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском
13:42
Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции
13:25
Боятся Украину: Португалия едет в Киев за тяжелой победой
13:21
Сохранить брак - самое смелое решение: Хиллари Клинтон вспомнила об измене мужа
12:40
Маша Ефросинина откровенно рассказала, что была жертвой насилия в отношениях
12:04
Помощница Роберта Де Ниро хочет отсудить у него 12 миллионов за сексизм
12:03
Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале супертурнира
11:44
Кайли Дженнер отреагировала на слухи о расставании с бойфрендом из-за нового романа
11:25
Свитолина - Бертенс - 0:2 полное видео матча
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Захватил урожай, наехал на фермера: стали известны подробности скандала с экс-нардепом Кривохатько

четверг, 03 октября 2019, 15:25
переглянути новину українською

Экс-нардеп Вадим Кривохатько, по сообщениям фермеров, пытался собрать урожай с чужой земли и искалечил фермера, который защищал пай.

Об этом говорится в материале "Апострофа" – "Ужеи не избранник, а замашки все барские: как бывший нардеп Кривохатько фермера покалечил".

Дело дошло до обращения в Службу безопасности Украины, поскольку местная полиция проигнорировала эпизод. При этом год назад фермер Михаил Фокин также жаловался на Кривохатько.

"Я позвонил трактористу, и он ошарашил меня, говорит, его с поля выгнал народный депутат Вадим Кривохатько, запретил сеять, угрожал полицией... Сказал, что тебе не поздоровится, если ты будешь продолжать посев", - рассказал Фокин.

26 сентября фермер снова обнаружил у себя на поле захватчиков, которые проводили сбор урожая. Он вызвал полицию, однако она прибыла вместе с адвокатом Кривохатько.

"Увидел, что в состав следственно-оперативной группы "входит" адвокат Кривохатько. То есть, прежде чем приехать на вызов, правоохранители сообщают правонарушителю о выезде на место совершения преступления", - возмущается фермер.

Позже полиция уехала, а на ее место прибыл сам Кривохатько и совершил на пострадавшего наезд на своем авто. После нового вызова полиция прибыла лишь на следующий день, экс-нардеп успел уничтожить улики правонарушений на месте происшествия.

Пострадавший Михаил Фокин написал заявление в местное отделение СБУ с требованием провести расследование действий полиции и самого Кривохатько.

Следует отметить, что ранее Кривохатько обещал "настучать по голове" чиновнице, а также обзывал мошенниками военнослужащих. За ним были замечены и правонарушения – он угрожал владельцам паев и фермерам и распахивал курганы, что запрещено законом.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дождевые и холодные выходные: синоптики предупредили о резкой смене погоды

Мы победили, но нас "сливают": как в ОРДЛО встретили "формулу Штайнмайера"

Уже и не избранник, а замашки все барские: как бывший нардеп Кривохатько фермера покалечил

В пятницу будет конец: синоптики рассказали о погоде на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: