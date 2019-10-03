Захватил урожай, наехал на фермера: стали известны подробности скандала с экс-нардепом Кривохатько

Экс-нардеп Вадим Кривохатько, по сообщениям фермеров, пытался собрать урожай с чужой земли и искалечил фермера, который защищал пай.

Об этом говорится в материале "Апострофа" – "Ужеи не избранник, а замашки все барские: как бывший нардеп Кривохатько фермера покалечил".

Дело дошло до обращения в Службу безопасности Украины, поскольку местная полиция проигнорировала эпизод. При этом год назад фермер Михаил Фокин также жаловался на Кривохатько.

"Я позвонил трактористу, и он ошарашил меня, говорит, его с поля выгнал народный депутат Вадим Кривохатько, запретил сеять, угрожал полицией... Сказал, что тебе не поздоровится, если ты будешь продолжать посев", - рассказал Фокин.

26 сентября фермер снова обнаружил у себя на поле захватчиков, которые проводили сбор урожая. Он вызвал полицию, однако она прибыла вместе с адвокатом Кривохатько.

"Увидел, что в состав следственно-оперативной группы "входит" адвокат Кривохатько. То есть, прежде чем приехать на вызов, правоохранители сообщают правонарушителю о выезде на место совершения преступления", - возмущается фермер.

Позже полиция уехала, а на ее место прибыл сам Кривохатько и совершил на пострадавшего наезд на своем авто. После нового вызова полиция прибыла лишь на следующий день, экс-нардеп успел уничтожить улики правонарушений на месте происшествия.

Пострадавший Михаил Фокин написал заявление в местное отделение СБУ с требованием провести расследование действий полиции и самого Кривохатько.

Следует отметить, что ранее Кривохатько обещал "настучать по голове" чиновнице, а также обзывал мошенниками военнослужащих. За ним были замечены и правонарушения – он угрожал владельцам паев и фермерам и распахивал курганы, что запрещено законом.