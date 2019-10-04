Нужна "формула Шварценеггера": в сети метко пошутили о новых договоренностях по Донбассу

Украинцы продолжают обсуждать планы команды президента Владимира Зеленского на включение "формулы Штайнмайера" в новый закон по Донбассу.

И в даже такой сложной, казалось бы, ситуации, украинцев не оставляет чувство юмора. В частности пользователь Петро Олещук на своей странице в Facebook опубликовал меткую шутку на злободневную тему последних нескольких дней.

В комментариях также не остались в стороне от предложений возможных вариантов формулы, которая, по мнению пользователей подойдет Украине явно больше, чем "формула Штайнмайера".

"Мне нравится формула Шварценеггера", - написали в одном из комментариев.

Как сообщалось, ранее в сети забавной фотожабой показали объяснение "формулы Штайнмайера" Зеленским.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Всего лишь символ: зачем Украине нужна "формула Штайнмайера".