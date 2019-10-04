Принес с собой топор: 14-летний подросток готовил кровавую бойню в российской школе

В одной из школ Владимира восьмиклассник принес в школу топор, чтобы отомстить одноклассникам.

Об этом сообщает издание "Владимирские новости".

2 октября 14-летний подросток пришел в школу с топором и перепрыгнул через турникет, но охрана успела его остановить. В учебное учреждение вызвали полицию. О происшествии известили руководство города.

"Понятно, что инцидент нехороший, повторяющийся во многих субъектах. К сожалению, теперь и во Владимирской области", - прокомментировал региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.

По предварительной информации, юноша живет в неблагополучной семье. Кроме того, подросток состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и на школьном учете.

"У него сложные отношения и со сверстниками, и в семье есть вопросы. Мы завтра будем еще говорить, какая работа была проведена психологами. К таким детям, с девиантным поведением, нужен другой подход", - объяснил он.

Как сообщал "Апостроф", в Черновицкой области в селе Михальча учитель физики избил ученика за плохое поведение.