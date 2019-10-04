Температура резко упадет: какой будет погода в Украине перед выходными

4 октября по всей Украине пройдут умеренные дожди, за исключением южных территорий.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В пятницу температура стремительно упадет с +20... +24, которые были 3 октября, до +10... +16 градусов.

В то же время, на Западе дожди немного утихнут. А на остальной территории вместе с прохождением фронта пройдут умеренные дожди.

На Западе, Севере и в большинстве центральных областей будет холодно - + 10 + 15 градусов. На остальной территории + 15 + 19 градусов, на юго-востоке и востоке еще будет тепло - + 20 + 25 градусов.

В Киеве пятница будет влажной, с дождями и похолоданием. Днем температура воздуха снизится до +11, +12 градусов.

Как сообщал "Апостроф", синоптики обещают, что до 5 октября температура воздуха в большинстве регионов Украины приблизится к отметке +20 градусов. Однако, по прогнозам, так будет недолго, и в страну придет очередная волна осеннего похолодания.