В Крым к оккупантам прибыли "гости" из Италии: в сети передали привет СБУ

В аннексированный Россией Крым в объезд территории Украины, приехали художники из Италии, которые вряд ли не догадывались, что нарушают закон Украины.

Об этом сообщил блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%, публикуя видеосвидетельство визита итальянцев в Древний Херсонес.

На кадрах видно, как итальянские живописцы, которые незаконно пересекли границу Крыма, занимаются рисованием пейзажей местности.

"Никому не интересно? СБУ? МИД Украины? ЕС?" – не удержался от комментария блогер.

В сети так же стали комментировать видео, отметив, что такими гостями российские оккупанты пытаются отвернуть взгляды от плачевной ситуации на полуострове.

Как сообщал "Апостроф", ранее на административной границе оккупированного Крыма задержали подозреваемого в участии в международной наркотической группировке "Химпром". Подозреваемого задержали на пункте пропуска "Каланчак" сотрудники СБУ.