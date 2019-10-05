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Под Одессой усилили охрану водных границ: опубликованы фото

суббота, 05 октября 2019, 21:37
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В Одесской области сформировали новый отряд морской охраны для патрулирования водных границ.

Об этом сообщают на сайте Госпогранслужбы.

Развертывание отряда морской охраны стартовало в городе Измаил под Одессой. Командиром назначили капитан 1-го ранга Олега Шикша. Ранее он преподавал в учебном центре, командовал кораблем морской охраны и дивизионом кораблей и катеров. А в 2015-2017 годах руководил штабом Мариупольского отряда морской охраны в зоне проведения АТО.

В распоряжении отряда разные корабли и катеры. Их задача - охранять государственную границу на речном участке и в акватории Черного моря.

При комплектовании экипажей кораблей и катеров предпочтение отдается морским пограничникам, имеющим опыт патрулирования речных участков и знающих особенности навигации на Дунае и в Черном море.

Созданный Измаильский отряд морской охраны начнет полноценно функционировать в ближайшее время.

Как сообщал "Апостроф", перед выходом на службу в Азовское море бойцов отряда Мариупольской морской охраны проверяют на готовность в условиях, максимально приближенным к реальным.

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