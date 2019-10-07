Что происходит на передовой на Донбассе: появились актуальные данные

С начала суток понедельник, 7 октября, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил на Донбассе.

Как уточняют военные, боевики не стесняясь обстреливали позиции ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями. В частности, это минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелкового оружия.

Уточняется, что больше всего досталось району ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", где боевики совершили 10 из 14 обстрелов. В частности, досталось Золотому, где в понедельник, 7 октября, произошел срыв разведения войск.

Как сообщал "Апостроф", ранее была названа новая дата разведения войск на Донбассе после его срыва в понедельник, 7 октября.