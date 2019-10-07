Министру Кабмина припомнили скандальное заявление об Украине: сеть взбудоражило видео

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов ранее говорил, что его не интересует Украина.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Инсайдер".

Такое заявление Милованов сделал во время выступления на конференции Economy Lab в сентябре 2015 года. Также он заявлял, что не очень разбирается в том, чем ему сейчас приходится заниматься в правительстве - экономике.

Заявлению уже 4 года, несмотря на то, что ситуация могла измениться, пользователи сети сейчас вспомнили о нем и обсуждают слова чиновника.

Как сообщал "Апостроф", в сети активно обсуждали заявление председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова о том, что Украина "привыкла быть на авансцене - там, где ей не подобает быть ни по весу, ни по рангу, ни по состоянию страны".