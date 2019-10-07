В Днепре мощный ливень затопил детский сад: опубликованы фото и видео

Из-за продолжительных ливней в Днепре пришлось закрыть детский сад, который затопило дождевой водой.

Фото и видео постраждавшего дошкольного заведения опубликованы в Telegram-канале hyevuy_dnepr.

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Чтобы ликвидировать последствия затопления детский сад №182, расположенный на жилом массиве Западный, пришлось закрыть для посещения на несколько дней. Учитывая масштаб бедствия и протекший потолок, восстановление может потребовать продолжительного времени.





"На два дня закрыт сад, вот только родителям хочется верить, что только на два дня", – сказано в сообщении канала.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 5 октября, в Днепре эвакуировали студентов из общежития из-за рухнувшего рядом асфальта.