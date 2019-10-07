В оккупированном Крыму подняли украинский флаг: опубликовано фото

В Ялте (оккупированный Россией Крым) подняли украинский флаг над театром.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Приятно видеть поднятый над ялтинским театром флаг Украины. Пока он не водружён на главное место, но уверен, что это дело очень близкого будущего. Слава Украине!" - процитировала слова журналиста Евгения Гайворонского блогер.

Напомним, это не первый случай, когда в аннексированном Крыму поднимают украинский флаг. Так, например, в день Государственного флага Украины на полуострове также показали, что Крым - это Украина.

Как сообщал "Апостроф", 23 августа в оккупированной Алуште неизвестные вывесили флаг Украины.