Срочно вызывайте феминисток: в сети ажиотаж из-за слов Зеленского про Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в конфликте между его пресс-секретарем Юлией Мендель и журналистом Юрием Андрушко некорректно себя вел именно представитель прессы.

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Об этом глава государства заявил на пресс-марафоне в Киеве 10 октября.

По его мнению, журналисту следовало бы обратить внимание на гендерную принадлежность пресс-секретаря и вести себя соответственно этому. Также Зеленский уточнил, что на месте Мендель "ответил бы по-другому" журналисту.

При этом президент отметил, что спикер слишком эмоционально отреагировала на попытку журналиста прорваться к нему для получения комментария.

"Он здоровый мужик, он прыгает. Если бы я не был президентом, я бы ему по-другому ответил. Я считаю, что он очень часто вел себя неэтично. Юля, как пресс-секретарь, не имела права так эмоционально реагировать. Она не зло, она - пресс-секретарь… Девочку в этом случае буду защищать", - заявил он.

При этом в соцсетях заявление президента восприняли в негативном ключе и отметили, что теперь он может нарваться на гневную реакцию со стороны украинских активисток, выступающих за равные права лиц разных гендеров.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент также отмечался комментарием о Юлии Мендель, который имеет подтекст сексизма.

До этого на пресс-секретаря президента оформили заявление в полицию по вопросу ее препятствования работе СМИ. По указанной в заявлении статье Мендель может грозить ограничение свободы на срок до 3 лет.