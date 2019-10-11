Давно пора: украинцы бурно обсуждают идею Минздрава отменить медсправки

Министерство здравоохранения Украины планирует переработать систему медицинской документации и отказаться от части устаревших справок.

Об этом сообщается на Facebook странице Минздрава.

Как отмечается, в ведомстве собираются разработать новую систему "по европейским стандартам". Для этого представителей общества и профессиональных медиков призывают присоединиться к обсуждению инициативы.

"С 9 по 15 октября мы собираем предложения профессионального медицинского сообщества и граждан по отмене устаревшей медицинской документации и справок", – говорится в сообщении.

"Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения", - говорит министр Зоряна Скалецкая.

В сети активно отреагировали на инициативу Минздрава.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Кабинет министров решил заняться упразднением бумажного документооборота в государственных органах и заменой его электронным.