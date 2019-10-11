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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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На Донбассе российский казак пополнил "200 бригаду": опубликованы фото

пятница, 11 октября 2019, 03:31
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В среду, 9 октября, на Донбассе погиб боевик Глеб Зверев – российский наемник из Йошкар-Олы 1992 года рождения.

Об этом рассказал блогер Necro Mancer у себя на странице в Twitter.

Блогер опубликовал доказательства смерти боевика в виде скриншотов с тематических сайтов НВФ и связанных с ними "волонтеров". Также он отметил, что обстоятельства ликвидации требуют уточнения.

Также отмечается, что Зверев служил террористической группировке "Войско Донское", которое действовало на территории северной части Донецкой области и в городах возле Луганска. Также его профиль есть на сайте "Миротворец".

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Москве загадочно скончалась украинка из Ивано-Франковска, которая воевала на стороне боевиков так называемой ЛНР. По данным блогера ее нашли в московской квартире в ванной со сломанной шеей.

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