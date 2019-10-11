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Шпионы носят Prada: сети удивили фото "спецоперации" СБУ

пятница, 11 октября 2019, 12:49
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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у организаторов контрабанды брендовой одежды.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Масштабную контрабанду продукции известных торговых марок в Украине блокировали в Полтавской области. Там провели одновременно 40 обысков в местах хранения и реализации товара незаконно ввезенного из Италии, Германии и балтийских стран.

У контрабандистов обнаружили товары и деньги в сумме 100 миллионов гривен. Также в спецслужбе установили, что группа злоумышленников из шести человек организовала ввоз в обход таможни крупных партий одежды.

Дельцы переправляли грузы через границу двумя способами: 20-тонными фурами, которые въезжали якобы пустыми, согласно поддельным документам, или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями. В частности, на каждом из грузовиков участники схемы зарабатывали по 40 тысяч долларов.

Ввозимую контрабанду дельцы реализовывали за наличные через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской областях.

Пользователи сети прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", в Польше задержали двух украинцев, которые контрабандой перевозили янтарь, а также представились сотрудниками украинских спецслужб.

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