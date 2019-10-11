В Красном море на иранском нефтяном танкере прогремел сильный взрыв: фото с места ЧП

В Красном море недалеко от порта Джедда в Саудовской Аравии произошел взрыв на танкере.

Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Взрыв произошел на танкере, который принадлежит национальной нефтяной компании Ирана. Из-за случившегося нефть разлилась в море. Экипаж не пострадал.

Фото Irna news

Есть версия, что взрыв мог быть терактом, но эта информация пока не подтверждена. Стоит заметить, что взрывы происходили с интервалом в 20 минут. Предполагается, что судно поразили двумя ракетами.

Associated Press отмечает, что сообщения о взрыве появились после того, как США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры возле Ормузского пролива. Официальный Тегеран это отрицает.

На карте показано место взрыва.

Как сообщал "Апостроф", 13 июня в Оманском заливе у побережья Объединенных Арабских Эмиратов на двух нефтяных танкерах произошли взрывы. По предварительной информации, суда были атакованы.

Кроме того, США заявили, что ответственность за инцидент в Оманском заливе со взрывами двух нефтяных танкеров несут власти Ирана.