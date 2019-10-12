А сверху снайперши летают: сеть повеселил фейк про бои между отрядами Порошенко и Зеленского

Боевики так называемой ДНР распространяют фейк, что на Донбассе якобы начались бои между морпехами Петра Порошенко и спецназом президента Владимира Зеленского из-за отказа радикалов выполнять приказ командования.

Об этом передает "Телеканал Царьград".

Согласно сообщению так называемого "управления Народной милиции ДНР", 10 октября недалеко от участка разведения сторон Петровское - Богдановка к югу от Донецка якобы состоялся бой между бойцами 35-й бригады морской пехоты и 3-го полка спецназначения ВСУ с применением управляемой ракеты.

"Во время боя был отмечен пуск противотанковой управляемой ракеты. Данные факты являются неоспоримыми доказательствами саботирования процесса разведения сил и средств украинскими националистами", - заявили боевики.

В сети со смехом комментируют фейковую новость.

Как сообщал "Апостроф", в сети запустили фейк о том, что во время стычек у поселка Золотое украинских добровольцев с полицией якобы был убит мирный житель.

Также через блокпост в Кременном Луганской области прошли ветераны АТО, добровольцы и волонтеры, которые направляются в населенный пункт Золотое помешать разведению сил.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел сообщили, кого и за что задержали после стычек с добровольцами на блокпосту в Кременной Луганской области.