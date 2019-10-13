Лето возвращается: какой будет погода в воскресенье

В воскресенье 13 октября температура в Украине по сравнению с субботой поднимется и в некоторых областях достигнет 22-23 градусов.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По всей стране ожидается погода без осадков.

На западе будет тепло и солнечно. Температура днем составит +19...+22, ночью +9...+12, В Черновицкой области температура ночью будет еще ниже - +3...+5.

На севере синоптики также прогнозируют солнечную погоду. Температура днем будет колебаться в пределах +19...+21, ночью +7...+10.

На востоке обежают температуру днем+18...+21, ночью +7...+10.

Юг будет сухим и жарким. Температура днем +18...+22, ночью +9...+11.

В Киеве температура воздуха днем составит +19...+21, ночью +8...+10.

Как сообал "Апостроф", в 20-числах октября в Украине ожидается волна холодного воздуха, которая придет к нам с северо-запада Европы. Она вызовет понижение даже дневной температуры до +8+10 градусов выше нуля в западных, северных и центральных областях.